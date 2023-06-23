Нарышкин: страны Запада глубоко заблуждаются, думая, что могут сокрушить Россию оружием

Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что западные страны глубоко заблуждается, думая, что им удастся сокрушить Россию при помощи оружия.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по теме всероссийской акции «Диктант Победы».

«Некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Он подчеркнул, что последствия таких идей ощущают на себе военнослужащие украинской армии, а также иностранные наёмники, которые несут огромные потери в живой силе на поле боя.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины и это несёт риски военного столкновения ядерных держав.