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Нарышкин: страны Запада глубоко заблуждаются, думая, что могут сокрушить Россию оружием

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Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что западные страны глубоко заблуждается, думая, что им удастся сокрушить Россию при помощи оружия.
Нарышкин: страны Запада глубоко заблуждаются, думая, что могут сокрушить Россию оружием
  • РИА Новости
  • © Евгений Биятов

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по теме всероссийской акции «Диктант Победы».

«Некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия», — цитирует Нарышкина РИА Новости.

Он подчеркнул, что последствия таких идей ощущают на себе военнослужащие украинской армии, а также иностранные наёмники, которые несут огромные потери в живой силе на поле боя.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины и это несёт риски военного столкновения ядерных держав.

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