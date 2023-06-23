Нарышкин: страны Запада глубоко заблуждаются, думая, что могут сокрушить Россию оружием
- РИА Новости
- © Евгений Биятов
Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по теме всероссийской акции «Диктант Победы».
«Некоторые западные элиты пришли к мысли о возможности сокрушить Россию силой оружия», — цитирует Нарышкина РИА Новости.
Он подчеркнул, что последствия таких идей ощущают на себе военнослужащие украинской армии, а также иностранные наёмники, которые несут огромные потери в живой силе на поле боя.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что страны НАТО де-юре принимают участие в конфликте вокруг Украины и это несёт риски военного столкновения ядерных держав.