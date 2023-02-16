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Рябков: ничего позитивного в отношениях России и США кроме обменов заключёнными нет

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В отношениях Москвы и Вашингтона нет ничего позитивного, кроме обменов заключёнными, заявил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Ничего, кроме обмена заключёнными по резонансным гуманитарным случаям — о них много писалось и говорилось... ничего позитивного, кроме этого, в наших отношениях, к сожалению, не могу упомянуть», — цитирует его ТАСС.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) и сотрудничество в сфере космоса являются единственными направлениями, по которым пока продолжается диалог Москвы и Вашингтона.

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