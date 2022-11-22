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Песков: партнёрские отношения России и Турции позволяют обсуждать разногласия по Сирии

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Партнёрский и дружественный характер отношений России и Турции позволяет открыто обсуждать разногласия по ситуации в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков: партнёрские отношения России и Турции позволяют обсуждать разногласия по Сирии
  • РИА Новости
  • © Сергей Гунеев

«Есть определённые нюансы в подходах РФ и Турции к положению дел в Сирии и к тому, чьи обязательства не были выполнены по тому самому Сочинскому меморандуму», — сказал он на брифинге для журналистов.

Песков напомнил, что эти нюансы, которые иногда превращаются в разногласия, неоднократно обсуждались президентами двух стран.

«И, слава богу, дружественный и партнёрский характер отношений с Турцией позволяет открыто и конструктивно обсуждать эти разногласия», — добавил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона не выполнила антитеррористические обязательства по Сирии и Ираку от 2019 года.

20 ноября появилась информация, что турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана, которая признана Анкарой террористической, нанесли удары в четырёх регионах Сирии и в одном регионе Ирака.

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