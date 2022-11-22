Узнать больше

Эрдоган заявил о невыполнении Россией антитеррористических обязательств по Сирии и Ираку

Короткая ссылка
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона не выполнила антитеррористические обязательства по Сирии и Ираку от 2019 года.
Эрдоган заявил о невыполнении Россией антитеррористических обязательств по Сирии и Ираку
  • AP
  • © Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo

«У нас также есть договорённость с российской стороной в Сочи в 2019 году. На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Ранее президент Турции заявил, что турецкие вооружённые силы провели воздушную операцию в Сирии и северном Ираке в связи с тем, что Россия якобы отказалась выполнять свои обещания по поводу курдских формирований, которые Анкара считает террористическими.

20 ноября появилась информация, что турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана, которая признана Анкарой террористической, нанесли удары в четырёх регионах Сирии и в одном регионе Ирака.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить