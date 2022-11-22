Эрдоган заявил о невыполнении Россией антитеррористических обязательств по Сирии и Ираку

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российская сторона не выполнила антитеррористические обязательства по Сирии и Ираку от 2019 года.

«У нас также есть договорённость с российской стороной в Сочи в 2019 году. На них лежит ответственность за очистку региона от террористов. К сожалению, хотя мы неоднократно напоминали им об этом, они этого не сделали и не делают», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Ранее президент Турции заявил, что турецкие вооружённые силы провели воздушную операцию в Сирии и северном Ираке в связи с тем, что Россия якобы отказалась выполнять свои обещания по поводу курдских формирований, которые Анкара считает террористическими.

20 ноября появилась информация, что турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана, которая признана Анкарой террористической, нанесли удары в четырёх регионах Сирии и в одном регионе Ирака.