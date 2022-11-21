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Эрдоган объяснил воздушную операцию «невыполнением» Россией соглашений по Сирии

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Турецкие вооружённые силы провели воздушную операцию в Сирии и северном Ираке в связи с тем, что Россия якобы отказалась выполнять свои обещания по поводу курдских формирований, которые Анкара считает террористическими. Об этом сообщил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган объяснил воздушную операцию «невыполнением» Россией соглашений по Сирии
  • globallookpress.com
  • © Turkish Presidency Office/Keystone Press Agency

«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», — приводит его слова газета Daily Sabah.

Эрдоган подчеркнул, что Анкара не будет отмалчиваться и примет меры против террористов.

Ранее турецкий лидер не исключил проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.

Турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана, которая признана Анкарой террористической, нанесли удары в четырёх регионах Сирии и в одном регионе Ирака.

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