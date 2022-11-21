Эрдоган объяснил воздушную операцию «невыполнением» Россией соглашений по Сирии
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- © Turkish Presidency Office/Keystone Press Agency
«Несмотря на наши неоднократные предупреждения России, на которой лежит ответственность за очистку от террористов северного Ирака и Сирии в соответствии с нашим сочинским соглашением 2019 года, Москва не выполнила и отказывается выполнять свой долг», — приводит его слова газета Daily Sabah.
Эрдоган подчеркнул, что Анкара не будет отмалчиваться и примет меры против террористов.
Ранее турецкий лидер не исключил проведения наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части.
Турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана, которая признана Анкарой террористической, нанесли удары в четырёх регионах Сирии и в одном регионе Ирака.