Эрдоган допустил проведение наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части

Турция не исключает проведение наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Речь не идёт о том, чтобы ограничиться воздушной операцией», — цитирует его Anadolu.

Турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической, нанесли удары в четырёх регионах Сирии и в одном регионе Ирака.

По информации турецкого Минобороны, были уничтожены штаб, туннели и склады РПК.

Решение о проведении операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу перед этим рассказал, что указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа.