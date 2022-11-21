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Эрдоган допустил проведение наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части

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Турция не исключает проведение наземной операции в Сирии и Ираке после её воздушной части, сообщил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган допустил проведение наземной операции в Сирии и Ираке после воздушной части
  • Gettyimages.ru
  • © picture alliance

«Речь не идёт о том, чтобы ограничиться воздушной операцией», — цитирует его Anadolu.

Турецкие ВВС в ходе воздушной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК), которая признана Анкарой террористической, нанесли удары в четырёх регионах Сирии и в одном регионе Ирака.

По информации турецкого Минобороны, были уничтожены штаб, туннели и склады РПК.

Решение о проведении операции последовало за терактом в Стамбуле, где при взрыве на одной из центральных улиц погибли шесть человек

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу перед этим рассказал, что указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа.

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