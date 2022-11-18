МВД Турции: указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал A Haber.
«И теракт в Мерсине, и на улице Истикляль были совершены из Манбиджа», — заявил он.
По словам Сойлу, в 2022 году было предотвращено 18 взрывов, совершённых террористами-смертниками.
Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что число задержанных в связи с терактом на улице Истикляль в Стамбуле достигло 50.
Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле произошёл 13 ноября.
По последним данным, погибли шесть человек. Число пострадавших превысило 80.