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МВД Турции: указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа

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Указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.
МВД Турции: указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал A Haber.

«И теракт в Мерсине, и на улице Истикляль были совершены из Манбиджа», — заявил он.

По словам Сойлу, в 2022 году было предотвращено 18 взрывов, совершённых террористами-смертниками.

Ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что число задержанных в связи с терактом на улице Истикляль в Стамбуле достигло 50.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле произошёл 13 ноября.

По последним данным, погибли шесть человек. Число пострадавших превысило 80.

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