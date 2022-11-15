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Число задержанных из-за теракта в центре Стамбула выросло до 50

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Министр юстиции Турции Бекир Боздаг сообщил, что число задержанных в связи с терактом на улице Истикляль в Стамбуле достигло 50.
Число задержанных из-за теракта в центре Стамбула выросло до 50
  • AP
  • © Ismail Coskun/IHA

Как информирует РИА Новости, министр подчеркнул, что Турция осуждает все виды терроризма, независимо от того, кто его совершает.

«Сегодня, как и вчера, Турция решительно продолжает борьбу с терроризмом. Число задержанных в связи с терактом достигло 50 человек. Ни одна террористическая организация не добьётся успеха в какой-либо игре или атаке против Турции», — сказал Боздаг.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле произошёл 13 ноября.

По последним данным, погибли шесть человек. Число пострадавших превысило 80.

14 ноября генконсульство России сообщило, что трое россиян пострадали при теракте в Стамбуле.

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