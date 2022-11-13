Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в Стамбуле достигло шести

Число жертв взрыва в Стамбуле увеличилось до шести, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, пострадали 53 человека. Глава государства назвал инцидент «нападением с бомбой».

Об этом сообщает Anadolu.

Как пишет TRT, министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр юстиции Бекир Боздаг направились в Стамбул.

Стало известно, что министры Сойлу и Боздаг прервали свои программы и переехали в Стамбул.

Взрыв произошёл днём на пешеходной улице Истикляль. Генконсульство России в Турции не располагает информацией о погибших или раненых россиянах.

Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.