Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в Стамбуле достигло шести
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Об этом сообщает Anadolu.
Как пишет TRT, министр внутренних дел Сулейман Сойлу и министр юстиции Бекир Боздаг направились в Стамбул.
Стало известно, что министры Сойлу и Боздаг прервали свои программы и переехали в Стамбул.
Взрыв произошёл днём на пешеходной улице Истикляль. Генконсульство России в Турции не располагает информацией о погибших или раненых россиянах.
Генеральная прокуратура города возбудила уголовное дело, рассматривается версия теракта.