Генконсульство России не располагает данными о пострадавших россиянах во время взрыва в Стамбуле

Генконсульство России в Турции не располагает информацией о погибших или раненых россиянах при взрыве в Стамбуле.

«На настоящее время Генеральное консульство не располагает данными о пострадавших российских гражданах», — говорится в сообщении дипмиссии.

Как сообщает NTV, взрыв произошёл примерно в 16:20 на пешеходной улице Истикляль.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

По заявлениям властей Стамбула, есть погибшие, однако точное число жертв не сообщается.