Генконсульство России не располагает данными о пострадавших россиянах во время взрыва в Стамбуле
- AP
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«На настоящее время Генеральное консульство не располагает данными о пострадавших российских гражданах», — говорится в сообщении дипмиссии.
Как сообщает NTV, взрыв произошёл примерно в 16:20 на пешеходной улице Истикляль.
В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.
По заявлениям властей Стамбула, есть погибшие, однако точное число жертв не сообщается.