В Стамбуле сообщили о погибших в результате взрыва на центральной улице
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Очевидец сообщил РИА Новости, что после взрыва полиция перекрыла входы и выходы с улицы Истикляль.
«Полиция постепенно эвакуирует жителей близлежащих улиц. Раненых доставляют в пункт первой помощи», — сказала собеседница агентства.
Как сообщает NTV, взрыв произошёл примерно в 16:20 на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула.
В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.