Узнать больше

В Стамбуле сообщили о погибших в результате взрыва на центральной улице

Короткая ссылка
В результате взрыва в центре Стамбула есть погибшие, их число уточняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти города. По информации СМИ, ранения получили не менее 11 человек.
В Стамбуле сообщили о погибших в результате взрыва на центральной улице
  • Gettyimages.ru
  • © Yilmaz Savas Kandag / EyeEm

Очевидец сообщил РИА Новости, что после взрыва полиция перекрыла входы и выходы с улицы Истикляль.

«Полиция постепенно эвакуирует жителей близлежащих улиц. Раненых доставляют в пункт первой помощи», — сказала собеседница агентства.

Как сообщает NTV, взрыв произошёл примерно в 16:20 на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники экстренных служб.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить