В Стамбуле сообщили о погибших в результате взрыва на центральной улице

В результате взрыва в центре Стамбула есть погибшие, их число уточняется. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на власти города. По информации СМИ, ранения получили не менее 11 человек.

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