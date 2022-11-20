В Турции заявили об уничтожении штаба и складов РПК в результате операции в Сирии и Ираке

Министр обороны Турции Хулуси Акар сообщил об уничтожении штаба, туннелей и складов Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии и Ирака в результате воздушной операции турецких вооружённых сил.

«Убежища террористов, бункеры, пещеры, туннели и склады были уничтожены с большим успехом... Так называемый штаб террористической организации также был поражён прямым попаданием», — приводит заявление Акара телеканал A Haber.

Ранее представитель курдских «Сил демократической Сирии» Фархад Шами заявил, что Турция наносит удары по городу Кобани на севере Сирии.

После этого агентство Anadolu сообщило, что Турция проводит воздушную операцию против сирийского крыла РПК.

Турецкое Минобороны отметило, что операция велась в соответствии с правом на самооборону по Уставу ООН.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу перед этим рассказал, что указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа.

Взрыв на улице Истикляль в Стамбуле произошёл 13 ноября.

По последним данным, погибли шесть человек.