МО Турции заявило о соответствии операции на севере Сирии Уставу ООН
«Министерство национальной обороны Турции заявляет, что операция была проведена в соответствии с правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН», — говорится в сообщении.
Ранее представитель курдских «Сил демократической Сирии» Фархад Шами заявил, что Турция наносит удары по городу Кобани на севере Сирии.
До этого глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа.