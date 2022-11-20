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МО Турции заявило о соответствии операции на севере Сирии Уставу ООН

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Министерство обороны Турции заявило, что операция против курдских сил на севере Сирии и Ирака велась в соответствии с правом на самооборону по Уставу ООН, сообщает агентство Anadolu.

«Министерство национальной обороны Турции заявляет, что операция была проведена в соответствии с правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН», — говорится в сообщении.

Ранее представитель курдских «Сил демократической Сирии» Фархад Шами заявил, что Турция наносит удары по городу Кобани на севере Сирии.

До этого  глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что указание о теракте в Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа.

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