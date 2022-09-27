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СК России выяснит обстоятельства осквернения памятника красноармейцам в чешском Оломоуце

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Чехии осквернили памятник красноармейцам.
СК России выяснит обстоятельства осквернения памятника красноармейцам в чешском Оломоуце
  • РИА Новости

Речь идёт о факте осквернения памятника воинам-освободителям Красной армии в городе Оломоуц на северо-востоке Чешской Республики.

По имеющимся данным, местная полиция разыскивает вандала, который из аэрозольного баллончика распылил краску на памятник.

«Установленный в Оломоуце памятник красноармейцам находится в собственности города. Он является одним из первых монументов, которые были возведены в Чехословакии в знак благодарности воинам-освободителям сразу после окончания Второй мировой войны», — сообщил СК.

Следователи установят все обстоятельства произошедшего.

Евродепутаты от Греции Костас Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос ранее обратились к Еврокомиссии по поводу случаев вандализма и сноса памятников в честь победы над фашизмом в странах — членах ЕС.

По их мнению, европейские лидеры пренебрегают исторической правдой.

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