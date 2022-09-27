СК России выяснит обстоятельства осквернения памятника красноармейцам в чешском Оломоуце
- РИА Новости
Речь идёт о факте осквернения памятника воинам-освободителям Красной армии в городе Оломоуц на северо-востоке Чешской Республики.
По имеющимся данным, местная полиция разыскивает вандала, который из аэрозольного баллончика распылил краску на памятник.
«Установленный в Оломоуце памятник красноармейцам находится в собственности города. Он является одним из первых монументов, которые были возведены в Чехословакии в знак благодарности воинам-освободителям сразу после окончания Второй мировой войны», — сообщил СК.
Следователи установят все обстоятельства произошедшего.
Евродепутаты от Греции Костас Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос ранее обратились к Еврокомиссии по поводу случаев вандализма и сноса памятников в честь победы над фашизмом в странах — членах ЕС.
По их мнению, европейские лидеры пренебрегают исторической правдой.