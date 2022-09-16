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Евродепутаты от Греции призвали ЕК дать оценку случаям демонтажа в странах ЕС памятников в честь Победы

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Юлия Гуреева, Полина Полетаева
Евродепутаты от Греции Костас Пападакис и Лефтерис Николау-Алаванос обратились к Еврокомиссии по поводу случаев вандализма и сноса памятников победы над фашизмом в странах — членах ЕС. По их мнению, европейские лидеры пренебрегают исторической правдой. С письмом парламентариев ознакомился RT. Евродепутаты от Греции призвали ЕК дать оценку случаям демонтажа в странах ЕС памятников в честь Победы
Евродепутаты от Греции призвали ЕК дать оценку случаям демонтажа в странах ЕС памятников в честь Победы
  • РИА Новости

Греческие политики в своём обращении напомнили о недавнем решении Латвии снести памятник освободителям Риги. Они отметили, что для этого потребовалось масштабное присутствие полиции, потому что против демонтажа протестовали ветераны Второй мировой войны и их семьи.

Пападакис и Николау-Алаванос попросили Еврокомиссию прокомментировать своё отношение к разрушению властями европейских стран памятников современной истории, связанных с народной борьбой, «символизирующих международную солидарность, дружбу и мир».

Европарламентарии также убеждены, что президент ЕК Урсула фон дер Ляйен поощряет антикоммунистическую и антисоветскую кампанию, выступая с заявлением о «дне памяти жертв тоталитарных режимов», который стремится утвердить Евросоюз.

По словам депутатов, официальная политика ЕС поддерживает фактические попытки «легитимировать грубые нападения на историческое и культурное наследие европейских народов». Пападакис и Николау-Алаванос призвали ЕК высказать своё мнение по этому поводу.

Как считает военный историк Юрий Кнутов, европейское большинство игнорирует факты и поощряет переписывание истории.

«Число людей, готовых выступать против русофобии и возрождения нацизма, становится всё меньше и меньше. Причина кроется в усилении позиции США, в их желании сохранить однополярный мир. Когда империалистическое государство начинает терять своё влияние, оно скатывается к агрессии. На этом фоне русофобия разворачивается и в Европе. Почему сносят памятники? Потому что это напоминание о реальной истории. В учебниках уже написана фальшивая трактовка событий войны, а памятник фактически свидетельствует о произошедшем. Сегодняшняя «история», навязанная США, — фальсификация и искажение», — пояснил он в беседе с RT.

Ранее российский президент Владимир Путин назвал снос памятников советским воинам предательством собственных отцов и глумлением над историей. Он подчеркнул, что для России такие действия немыслимы.

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