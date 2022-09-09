В Еврокомиссии ответили на вопрос по поводу нарушения прав русскоязычных жителей Латвии

Европейский комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс ответил на запрос депутата Европарламента Ману Пинеды по поводу нарушения прав русскоязычных жителей Латвии. Парламентарий поинтересовался, планирует ли Еврокомиссия расследовать ряд случаев, противоречащих ценностям ЕС. С заявлением еврокомиссара по этому поводу ознакомился RT.

Пинеда обратился к Еврокомиссии с вопросом, будут ли европейские власти расследовать действия Латвии, которые «выглядят как нарушение Хартии ЕС об основных правах».

В частности, депутат напомнил, что в марте латвийский блогер Кирилл Фёдоров был помещён под стражу за высказывание мнения о спецоперации России на Украине, не совпадающего с официальной позицией Латвии. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Латвийские власти также арестовали депутата Европарламента Татьяну Жданок за почтение памяти советских солдат —освободителей Риги. Пинеда обратил внимание, что в то же время латышским легионерам СС разрешено проводить ежегодные парады в стране.

Кроме того, как отметил парламентарий, в Латвии действует чёрный список граждан, «поддерживающих Россию».

«Позволит ли Комиссия, чтобы Латвия и дальше ограничивала права и разжигала ненависть к русскоязычному населению страны подрывая тем самым ценности ЕС?» — спросил евродепутат.

Еврокомиссар Рейндерс в ответном письме заявил от имени ЕК, что разбор подобных случаев — дело национальных властей.

«В компетенции национальных властей остаётся осуществлять расследование, уголовное преследование и судебные разбирательства в соответствии с национальным законодательством по отдельным случаям предполагаемых высказываний и преступлений на почве ненависти, а также обеспечивать соблюдение основополагающих прав в соответствии с национальными конституциями и международными правовыми обязательствами», — написал Рейндерс.

Он добавил, что соблюдение прав меньшинств — одна из основополагающих ценностей ЕС. Однако государства-члены могут принимать санкционные или даже превентивные меры в отношении форм самовыражения, «направленных на распространение, возбуждение, поощрение или оправдание ненависти на почве нетерпимости».

При этом еврокомиссар в своём ответе ни разу не упомянул о случаях, указанных в вопросе, и не предложил конкретных действий в отношении Риги.

Бездействие Еврокомиссии — привычное лицемерие, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.

По её словам, Латвия проводит политику на построение моноэтнического государства. В этой «европейской демократической стране» до сих пор существует статус негражданина, ущемляющий социально-экономические права обладателя.

«Европа, объединённая общими ценностями, считает приемлемым такое отношение. В предыдущие годы никакого внимания на это не обращалось, а теперь уже становится хищнической политикой. ЕС закрывает на это глаза... Здесь дозволено всё, что касается ущемления и преследования. Становится понятно, что избирательное применение права — тренд, взятый за правило», — пояснила она в беседе с RT.

Федосова подчеркнула, что в последнее время в Прибалтике и странах Восточной Европы зашкаливает градус русофобии.

Так, в августе президент Латвии Эгилс Левитс призвал к изоляции русскоязычных жителей республики, которые не поддерживают антироссийский курс Риги. А латвийский парламент принял решение признать Россию «поддерживающим терроризм государством».

Власти страны также продолжают уничтожать память о подвигах солдат, боровшихся против фашизма. В августе в Риге снесли памятник воинам Советской армии, освободившим Латвию.

Подобного курса придерживаются и в других прибалтийских государствах. В эстонской Нарве снесли памятник-танк Т-34, а в столице Литвы Вильнюсе решили демонтировать мемориальный комплекс на месте захоронения советских воинов, павших в Великой Отечественной войне.

В МИД России заявили, что происходящее в Прибалтике неприемлемо и пообещали асимметричные меры в политической и экономической сферах.