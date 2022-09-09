В Еврокомиссии ответили на вопрос по поводу нарушения прав русскоязычных жителей Латвии
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative Photos
Пинеда обратился к Еврокомиссии с вопросом, будут ли европейские власти расследовать действия Латвии, которые «выглядят как нарушение Хартии ЕС об основных правах».
В частности, депутат напомнил, что в марте латвийский блогер Кирилл Фёдоров был помещён под стражу за высказывание мнения о спецоперации России на Украине, не совпадающего с официальной позицией Латвии. Ему может грозить до пяти лет лишения свободы.
Латвийские власти также арестовали депутата Европарламента Татьяну Жданок за почтение памяти советских солдат —освободителей Риги. Пинеда обратил внимание, что в то же время латышским легионерам СС разрешено проводить ежегодные парады в стране.
Кроме того, как отметил парламентарий, в Латвии действует чёрный список граждан, «поддерживающих Россию».
«Позволит ли Комиссия, чтобы Латвия и дальше ограничивала права и разжигала ненависть к русскоязычному населению страны подрывая тем самым ценности ЕС?» — спросил евродепутат.
Еврокомиссар Рейндерс в ответном письме заявил от имени ЕК, что разбор подобных случаев — дело национальных властей.
«В компетенции национальных властей остаётся осуществлять расследование, уголовное преследование и судебные разбирательства в соответствии с национальным законодательством по отдельным случаям предполагаемых высказываний и преступлений на почве ненависти, а также обеспечивать соблюдение основополагающих прав в соответствии с национальными конституциями и международными правовыми обязательствами», — написал Рейндерс.
Он добавил, что соблюдение прав меньшинств — одна из основополагающих ценностей ЕС. Однако государства-члены могут принимать санкционные или даже превентивные меры в отношении форм самовыражения, «направленных на распространение, возбуждение, поощрение или оправдание ненависти на почве нетерпимости».
При этом еврокомиссар в своём ответе ни разу не упомянул о случаях, указанных в вопросе, и не предложил конкретных действий в отношении Риги.
Бездействие Еврокомиссии — привычное лицемерие, считает заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова.
По её словам, Латвия проводит политику на построение моноэтнического государства. В этой «европейской демократической стране» до сих пор существует статус негражданина, ущемляющий социально-экономические права обладателя.
«Европа, объединённая общими ценностями, считает приемлемым такое отношение. В предыдущие годы никакого внимания на это не обращалось, а теперь уже становится хищнической политикой. ЕС закрывает на это глаза... Здесь дозволено всё, что касается ущемления и преследования. Становится понятно, что избирательное применение права — тренд, взятый за правило», — пояснила она в беседе с RT.
Федосова подчеркнула, что в последнее время в Прибалтике и странах Восточной Европы зашкаливает градус русофобии.
Так, в августе президент Латвии Эгилс Левитс призвал к изоляции русскоязычных жителей республики, которые не поддерживают антироссийский курс Риги. А латвийский парламент принял решение признать Россию «поддерживающим терроризм государством».
Власти страны также продолжают уничтожать память о подвигах солдат, боровшихся против фашизма. В августе в Риге снесли памятник воинам Советской армии, освободившим Латвию.
Подобного курса придерживаются и в других прибалтийских государствах. В эстонской Нарве снесли памятник-танк Т-34, а в столице Литвы Вильнюсе решили демонтировать мемориальный комплекс на месте захоронения советских воинов, павших в Великой Отечественной войне.
В МИД России заявили, что происходящее в Прибалтике неприемлемо и пообещали асимметричные меры в политической и экономической сферах.