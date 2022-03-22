МИД России потребовал освободить арестованного в Риге русскоязычного блогера Фёдорова

МИД России потребовал немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Фёдорова, арестованного ранее в Риге.

«Возмущены очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии, где на днях был помещён под стражу известный интернет-блогер Кирилл Фёдоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с RT прокомментировала ситуацию с русскоязычным блогером Кириллом Фёдоровым, который поддержал спецоперацию России на Украине и был арестован в Риге.