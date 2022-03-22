МИД России потребовал освободить арестованного в Риге русскоязычного блогера Фёдорова

Короткая ссылка
МИД России потребовал немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Фёдорова, арестованного ранее в Риге.
МИД России потребовал освободить арестованного в Риге русскоязычного блогера Фёдорова
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Возмущены очередным фактом грубого попрания основополагающих прав человека в Латвии, где на днях был помещён под стражу известный интернет-блогер Кирилл Фёдоров за высказанные им оценки российской специальной военной операции на Украине», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с RT прокомментировала ситуацию с русскоязычным блогером Кириллом Фёдоровым, который поддержал спецоперацию России на Украине и был арестован в Риге.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить