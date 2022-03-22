Бутина прокомментировала ситуацию с арестованным в Риге русскоязычным блогером

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с RT прокомментировала ситуацию с русскоязычным блогером Кириллом Фёдоровым, который поддержал спецоперацию России на Украине и был арестован в Риге.
Бутина прокомментировала ситуацию с арестованным в Риге русскоязычным блогером
  • © RT

Как отметила Бутина, Россия может помочь Фёдорову, но это будет сложно сделать из-за того, что автор YouTube-канала «История оружия» не имеет российского гражданства.

«Фонд «Своих не бросаем», фонд поддержки российских соотечественников, Российский фонд мира — это вот те организации, которые всегда работают сообща, когда речь идёт о проблемах наших соотечественников, даже неграждан», — сказала депутат.

По её словам, самое главное — это оплата адвокатов, так как в настоящее время Фёдорову нужна очень качественная защита.

«Конечно, очень важно сейчас, чтобы у него появилась связь с семьёй, близкими и родными», — подчеркнула она.

Бутина добавила, что сейчас на Фёдорова будут всячески давить, чтобы «на допросах вырвать нужные слова из контекста».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить