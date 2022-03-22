Бутина прокомментировала ситуацию с арестованным в Риге русскоязычным блогером

Депутат Госдумы Мария Бутина в беседе с RT прокомментировала ситуацию с русскоязычным блогером Кириллом Фёдоровым, который поддержал спецоперацию России на Украине и был арестован в Риге.

Как отметила Бутина, Россия может помочь Фёдорову, но это будет сложно сделать из-за того, что автор YouTube-канала «История оружия» не имеет российского гражданства.

«Фонд «Своих не бросаем», фонд поддержки российских соотечественников, Российский фонд мира — это вот те организации, которые всегда работают сообща, когда речь идёт о проблемах наших соотечественников, даже неграждан», — сказала депутат.

По её словам, самое главное — это оплата адвокатов, так как в настоящее время Фёдорову нужна очень качественная защита.

«Конечно, очень важно сейчас, чтобы у него появилась связь с семьёй, близкими и родными», — подчеркнула она.

Бутина добавила, что сейчас на Фёдорова будут всячески давить, чтобы «на допросах вырвать нужные слова из контекста».