Бутина прокомментировала ситуацию с арестованным в Риге русскоязычным блогером
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Как отметила Бутина, Россия может помочь Фёдорову, но это будет сложно сделать из-за того, что автор YouTube-канала «История оружия» не имеет российского гражданства.
«Фонд «Своих не бросаем», фонд поддержки российских соотечественников, Российский фонд мира — это вот те организации, которые всегда работают сообща, когда речь идёт о проблемах наших соотечественников, даже неграждан», — сказала депутат.
По её словам, самое главное — это оплата адвокатов, так как в настоящее время Фёдорову нужна очень качественная защита.
«Конечно, очень важно сейчас, чтобы у него появилась связь с семьёй, близкими и родными», — подчеркнула она.
Бутина добавила, что сейчас на Фёдорова будут всячески давить, чтобы «на допросах вырвать нужные слова из контекста».