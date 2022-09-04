военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Глава МИД Венгрии Сийярто: маршрут поставок газа из России безопасен и надёжен

Короткая ссылка
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «Газпром» надёжным партнёром. По его словам, маршрут поставок газа из России безопасен и надёжен.
Глава МИД Венгрии Сийярто: маршрут поставок газа из России безопасен и надёжен
  • globallookpress.com
  • © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency

«До сих пор «Газпром» был надёжным в отношении Венгрии, да. Надо заметить, что сегодня законтрактованное количество поступает в полном объёме каждый день по южному маршруту доставки», — приводит РИА Новости его слова в интервью каналу ATV.

Сийярто отметил, что все подписанные контракты исправно выполняются.

«Транзитный маршрут безопасен, а страны, расположенные на нём, надёжны. Поэтому я думаю, что мы смогли обеспечить максимально возможную безопасность, учитывая нынешние обстоятельства», — заключил он.

Ранее Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Сийярто также заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить