Глава МИД Венгрии Сийярто: маршрут поставок газа из России безопасен и надёжен

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал «Газпром» надёжным партнёром. По его словам, маршрут поставок газа из России безопасен и надёжен.

«До сих пор «Газпром» был надёжным в отношении Венгрии, да. Надо заметить, что сегодня законтрактованное количество поступает в полном объёме каждый день по южному маршруту доставки», — приводит РИА Новости его слова в интервью каналу ATV.

Сийярто отметил, что все подписанные контракты исправно выполняются.

«Транзитный маршрут безопасен, а страны, расположенные на нём, надёжны. Поэтому я думаю, что мы смогли обеспечить максимально возможную безопасность, учитывая нынешние обстоятельства», — заключил он.

Ранее Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.

Сийярто также заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.