Глава МИД Венгрии Сийярто: маршрут поставок газа из России безопасен и надёжен
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- © Tomas Tkacik/Keystone Press Agency
«До сих пор «Газпром» был надёжным в отношении Венгрии, да. Надо заметить, что сегодня законтрактованное количество поступает в полном объёме каждый день по южному маршруту доставки», — приводит РИА Новости его слова в интервью каналу ATV.
Сийярто отметил, что все подписанные контракты исправно выполняются.
«Транзитный маршрут безопасен, а страны, расположенные на нём, надёжны. Поэтому я думаю, что мы смогли обеспечить максимально возможную безопасность, учитывая нынешние обстоятельства», — заключил он.
Ранее Сийярто сообщил о подписании договора с «Газпромом» о поставке в страну с 1 сентября дополнительно 5,8 млн куб. м газа ежедневно через «Турецкий поток» и Сербию.
Сийярто также заявил, что потребности Венгрии в голубом топливе невозможно физически обеспечить без поставок российского газа.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.