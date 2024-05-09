RT в Telegram
Подпишись

RT на Балканах провёл опрос в Белграде, почему люди вышли на «Бессмертный полк»

Короткая ссылка
RT на Балканах провёл опрос в Белграде, почему люди вышли на «Бессмертный полк». Как рассказал один из участников шествия, связи между сербами и русскими никогда не могут быть порваны.

«Связи между сербами и русскими никогда не могут быть порваны. Как они нас поддерживают, так и мы поддерживаем русских братьев», — сказал мужчина.

Ещё один участник акции отметил, что специально прибыл из России в Сербию, чтобы почтить память солдат и югославских партизан.

«Мой папа, Колеватов Иван Александрович, в 1944 году участвовал в освобождении Белграда», — сказал мужчина.

Другой собеседник признался, что любит Россию с детства.

Подробнее — на видео.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить