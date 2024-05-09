RT на Балканах провёл опрос в Белграде, почему люди вышли на «Бессмертный полк». Как рассказал один из участников шествия, связи между сербами и русскими никогда не могут быть порваны.

«Связи между сербами и русскими никогда не могут быть порваны. Как они нас поддерживают, так и мы поддерживаем русских братьев», — сказал мужчина.

Ещё один участник акции отметил, что специально прибыл из России в Сербию, чтобы почтить память солдат и югославских партизан.

«Мой папа, Колеватов Иван Александрович, в 1944 году участвовал в освобождении Белграда», — сказал мужчина.

Другой собеседник признался, что любит Россию с детства.

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