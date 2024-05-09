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Латвийцы в День Победы принесли цветы к местам воинских захоронений

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Латвийцы принесли цветы к местам воинских захоронений в День Победы, несмотря на угрозы Госполиции и службы госбезопасности.

«Это великий праздник… Это важно очень. Надо помнить и детям рассказывать, чтобы помнили и чтили память наших предков. Чтобы не повторилось это всё», — сказал один из пришедших.

Немало местных пришло на Покровское кладбище в Риге, сообщает Ruptly.

9 мая в Латвии полицейские жёстко задержали мужчину с цветами на территории бывшего Саласпилсского концлагеря.

Полиция республики также возбудила уголовное дело против мужчины, который три раза возложил цветы на место снесённого памятника советским воинам в городе Резекне, мемориал известен как «Алёша».

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