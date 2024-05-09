RT в Telegram
Подпишись

Госдеп: США пока нечего объявить о решениях по активам России

Короткая ссылка
Вашингтону пока не о чем объявить по поводу каких-либо решений по конфискации суверенных активов России, заявили в Госдепе.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга сказал: «У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать».

Как пишет РИА Новости, так он ответил на вопрос о возможности использования российских активов в соответствии с принятым в США законом.

По словам Миллера, США работают со странами Европы, чтобы использовать активы Российской Федерации «с выгодой для Украины».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подтвердила, что послы стран ЕС достигли консенсуса по экспроприации доходов от замороженных российских активов в пользу нужд Киева.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить