Госдеп: США пока нечего объявить о решениях по активам России

Вашингтону пока не о чем объявить по поводу каких-либо решений по конфискации суверенных активов России, заявили в Госдепе.

Официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга сказал: «У меня нет никаких объявлений, которые можно было бы сделать».

Как пишет РИА Новости, так он ответил на вопрос о возможности использования российских активов в соответствии с принятым в США законом.

По словам Миллера, США работают со странами Европы, чтобы использовать активы Российской Федерации «с выгодой для Украины».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее подтвердила, что послы стран ЕС достигли консенсуса по экспроприации доходов от замороженных российских активов в пользу нужд Киева.