Путин поблагодарил главу Лаоса за передачу России танков Т-34
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«Кстати говоря, мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34 — они являются символом Победы», — сказал Владимир Путин на встрече с коллегой, его слова приводит пресс-служба Кремля.
Президент России отметил, что для показа гражданам и для воспитательной работы с молодым поколением это очень важно.
«Спасибо большое», — сказал Владимир Путин.
В 2019-м году Минобороны Лаоса передало российской стороне 30 советских танков Т-34. Боевые машины исправны и до последнего времени оставались на вооружении лаосской армии.