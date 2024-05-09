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Путин поблагодарил главу Лаоса за передачу России танков Т-34

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Президент России Владимир Путин поблагодарил главу Лаоса Тхонглуна Сисулита за то, что страна передала Москве танки Т-34.
Путин поблагодарил главу Лаоса за передачу России танков Т-34
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Кстати говоря, мы благодарны вам за то, что передали нам танки Т-34 — они являются символом Победы», — сказал Владимир Путин на встрече с коллегой, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Президент России отметил, что для показа гражданам и для воспитательной работы с молодым поколением это очень важно.

«Спасибо большое», — сказал Владимир Путин.

В 2019-м году Минобороны Лаоса передало российской стороне 30 советских танков Т-34. Боевые машины исправны и до последнего времени оставались на вооружении лаосской армии.

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