Исправны и стояли на вооружении: Лаос передал России советские танки Т-34

Минобороны Лаоса передало российской стороне 30 советских танков Т-34. Боевые машины, с момента выпуска которых прошло около 70 лет, исправны и до последнего времени оставались на вооружении лаосской армии. О передаче бронетехники удалось договориться год назад, во время визита министра обороны Сергея Шойгу в эту страну. Передача советских танков рассматривается как часть двустороннего военно-технического сотрудничества: взамен Т-34 азиатская республика должна получить другие, более современные виды вооружения.

Министерство обороны Лаосской Народно-Демократической Республики передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34. Сообщается, что бронетехника исправна и ещё недавно находилась на вооружении армии Лаоса.

По данным на 9 января, танки прибыли во Владивосток, преодолев по морю 4500 км. Впоследствии технику по железной дороге отправят в подмосковный город Наро-Фоминск.

В российском военном ведомстве отметили, что для своего времени танк Т-34 был технологическим прорывом.

«Он обладает десятком рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти, в том числе как самый массово выпускаемый танк в мире», — говорится в заявлении Минобороны.

Сообщается, что в период с 1940-го по 1946 год было выпущено более 58 тыс. Т-34, но действующих образцов осталось очень мало.

«Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съёмок исторических фильмов о Великой Отечественной войне», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказал RT зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, Т-34 имеет в России статус символа.

«Т-34 для России — символ победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Очень примечательно, что 30 таких танков появятся у нас в стране», — сказал депутат.

«Это совершенно нормальные взаимоотношения, тем более что с Лаосом у нас достаточно конструктивное сотрудничество и партнёрство», — добавил он.

Советский Союз поддерживал дружеские отношения со множеством стран, которым требовалась военная техника, напомнил в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Т-34 после войны были замечены на Кубе, во Вьетнаме, в арабских странах. То есть Советский Союз эти танки фактически раздарил различным государствам, ориентированным на коммунизм. И они на этих танках успешно защищали либо осуществляли революцию», — рассказал Леонков.

По словам военного эксперта, танки в Лаос попали после вьетнамской войны в очень хорошем состоянии и лаосские военные обращались с ними очень бережно.

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«Теперь эти танки возвращаются на родину. Само собой, это осуществлялось в рамках военно-технического сотрудничества. Лаос за это, вполне возможно, получит другие виды вооружения: это будет бартер», — предположил Леонков.

По мнению эксперта, теперь танки станут часто появляться на публике. В частности, колонна Т-34 на парадах наверняка станет больше, предположил собеседник RT.

«Эти танки появятся в многочисленных фильмах, посвящённых войне. Киностудии с удовольствием будут использовать эти танки. Тут на память приходит фильм «Т-34», который сейчас бьёт все сборы», — сказал эксперт.

«Интерес к российскому оружию возрос»

Договорённость о возвращении танков Т-34 из Лаоса в Россию была достигнута в январе 2018 года, когда министр обороны Сергей Шойгу впервые совершил визит в Лаос и провёл переговоры с военным руководством республики.

«Партнёрство в военной и военно-технической областях является важнейшей составляющей всего спектра российско-лаосских отношений», — заявил Шойгу во время встречи с министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом. Его слова приводит ТАСС.

Российский министр также отметил, что в 2016—2017 годах произошли знаковые события в российско-лаосских отношениях: премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит встретился в президентом России Владимиром Путиным в Сочи, а позднее совершил официальный визит в Россию.

«Сегодня ведётся интенсивная работа по практической реализации достигнутых договорённостей, в том числе в оборонной сфере», — сказал Шойгу.

В октябре 2018 года группа российских сапёров прибыла в Лаос, чтобы в течение пяти месяцев очистить от американских авиабомб значительную часть лесов.

«Более 100 га лесистой местности предстоит очистить от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964-го по 1973 год», — говорилось в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что одной из особенностей предстоящей операции станет поиск и обезвреживание неразорвавшихся авиабомб и мин, которые остались в грунте на глубине от 40 см до 2,5 м. Сообщается, что в этом районе расположено пять деревень.

По данным на 28 ноября, разминировано уже 32 гектара территории Лаоса. Кроме того, российские специалисты приступили к обучению местных инженеров. Лаосские специалисты получат сертификаты, подтверждающие повышение квалификации в Международном противоминном центре ВС РФ.

Как отметил в разговоре с RT Алексей Леонков, развитие отношений России и Лаоса ведёт к расширению военно-технического сотрудничества.

«Одно время мы ушли из Юго-Восточной Азии. Россия туда возвращалась постепенно, потому что это место быстро заняли после нашего ухода. Его заняли поставщики вооружения из НАТО и США, а наше оружие эксплуатировалось там по остаточному принципу», — рассказал эксперт.

Позднее, в 2000-х годах, ситуация стала меняться, говорит Леонков. По его словам, Россия начала вести более активную политику в таких странах, как Индонезия, Малайзия и Вьетнам. Эти государства начали выходить на первые места по закупкам российского вооружения.