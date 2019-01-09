В Госдуме прокомментировали передачу танков Т-34 из Лаоса в Россию

Зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин прокомментировал RT решение Министерства обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передать России 30 танков Т-34.

«Это совершенно нормальные взаимоотношения. Тем более с Лаосом у нас достаточно конструктивное сотрудничество и партнёрство. Т-34 для России — символ победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Очень примечательно, что 30 танков появятся у нас в стране», — сказал депутат.

Швыткин также подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество будет продолжаться на конструктивной основе исходя из национальных интересов двух государств.

Ранее Лаос в рамках военно-технического сотрудничества передал России 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии.

Как указывалось, теперь танки планируют использовать во время военных парадов и съёмок фильмов.

Военный эксперт оценил передачу советских танков.