Эксперт оценил передачу советских танков Т-34 из Лаоса в Россию

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Анна Лушникова
Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков прокомментировал RT решение Министерства обороны Лаоса передать России 30 танков Т-34.
Эксперт оценил передачу советских танков Т-34 из Лаоса в Россию
  • © Минобороны России

«Т-34 произвели несколько десятков тысяч, потом пошли другие — Т-54, Т-62. У нас было огромное количество дружественных стран, разбросанных по всему миру, которым требовалась военная техника... Танки в Лаос попали после вьетнамской войны в очень хорошем состоянии. И там с ними обращались очень бережно», — сказал эксперт.

По его словам, возвращение танков осуществляется в рамках военно-технического сотрудничества.

«После их возвращения на родину колонна Т-34 на парадах у нас станет значительно больше. Эти танки появятся в многочисленных фильмах, посвящённых войне. Киностудии с удовольствием будут использовать эти танки», — заключил Леонков.

Ранее Министерство обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало оборонному ведомству России 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии.

Как указывалось, теперь танки планируют использовать во время военных парадов и съёмок фильмов.

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