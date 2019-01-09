Лаос передал России советские танки Т-34

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Министерство обороны Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передало оборонному ведомству России 30 танков Т-34 в полностью исправном состоянии.

Об этом сообщает газета «Красная звезда».

«Договорённости о возвращении танков Т-34 в Россию были достигнуты в прошлом году во время визита министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу в Лаос», — говорится в тексте.

По данным издания, техника прибыла морским путём во Владивосток. Впоследствии железнодорожным транспортом она будет доставлена в подмосковный Наро-Фоминск.

Отмечается, что танки планируют использовать в том числе во время военных парадов и съёмок фильмов.

В ноябре сообщалось о параде в Санкт-Петербурге в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

Портал Nation News уточнял, что в ходе торжественных мероприятий военные представили около 80 образцов техники, в частности, знаменитый танк Т-34.

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