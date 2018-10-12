Российские сапёры очистят леса Лаоса от авиабомб США

Российские сапёры прибыли в Лаос, где за пять месяцев собираются очистить от американских авиабомб более 100 га леса.

Как сообщили в Минобороны, сапёры проведут разминирование близ населённого пункта Лак Сао в провинции Боликхамсай.

«Более 100 га лесистой местности предстоит очистить от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964 по 1973 год», — приводит РИА Новости сообщение российского оборонного ведомства.

Уточняется, что 36 российских военнослужащих совместно с лаосскими сапёрами провели рекогносцировку в районе выполнения задач.

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что организация призывает стороны конфликта в Донбассе приступить к срочному и полному разминированию населённых пунктов и пунктов пропуска через линию соприкосновения.