В Пентагоне назвали безответственным проведение Россией ядерных учений
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С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.
«Я уже говорил об этом. Я видел сообщения об этом в прессе. И я вновь скажу, что это безответственное, безрассудное бряцание оружием, которое опасно, учитывая нынешнюю обстановку в области международной безопасности», — приводит его слова ТАСС.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тактическое ядерное оружие для Москвы и Минска — это средство сдерживания.
В Министерстве обороны России подчёркивали, что учения ракетных соединений, авиации и флота по подготовке и применению нестратегического ядерного оружия будут проведены в ответ на угрозы «отдельных западных официальных лиц» в адрес Москвы.