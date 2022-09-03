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В Аргентине выявлено ещё два случая неизвестной пневмонии

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Число случаев неизвестной пневмонии в аргентинской провинции Тукуман возросло до 11, сообщает министерство здравоохранения региона.
В Аргентине выявлено ещё два случая неизвестной пневмонии
  • РИА Новости

«Одиннадцатым заболевшим стал 64-летний мужчина с хроническими заболеваниями. Он госпитализирован в тяжёлом состоянии и подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких», — приводит ТАСС сообщение.

Днём ранее болезнь выявили у 81-летнего мужчины, он также госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось о девяти заболевших, которые работали или проходили лечение в одной и той же частной больнице, впоследствии закрытой на карантин.

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