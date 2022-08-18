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Business Insider сообщил о поставках Вашингтоном противорадиолокационных ракет Киеву

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США передают Украине противорадиолокационные ракеты, пишет Business Insider.
Business Insider сообщил о поставках Вашингтоном противорадиолокационных ракет Киеву
  • AFP
  • © Sergei SUPINSKY

«Мы включили (в поставки. — RT) ряд противорадиолокационных ракет, которые могут запускаться с украинских самолётов и оказывать воздействие на российские радары», — заявил заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль.

Как пишет издание, об этом он сказал ещё 8 августа.

При этом какие именно ракеты поставляются, Каль не уточнил.

8 августа Министерство обороны США объявило о выделении Киеву военной помощи ещё на $1 млрд. В пакет помощи в том числе войдут боеприпасы для HIMARS и NASAMS.

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