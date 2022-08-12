В результате стрельбы в Черногории погибли 11 человек
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«Убиты 11 человек, шестеро ранены, среди них и сотрудник полиции, подтвердили нам в управлении полиции», — говорится в сообщении.
Уточняется, что трагедии предшествовала семейная ссора, после чего нападавший стрелял по случайным прохожим и полицейским. В результате перестрелки с правоохранительными органами злоумышленник погиб.
Ранее сообщалось, что неизвестный устроил стрельбу в черногорском Цетине. По данным СМИ, в результате нападения несколько человек были убиты, включая детей.