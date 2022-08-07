В МИД Тайваня сообщили о приезде на остров делегации из Литвы

Делегация из Литвы, возглавляемая заместителем министра транспорта и коммуникаций страны Агне Вайчюкявичюте, прибыла на Тайвань, где планирует пробыть пять дней.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МИД Тайваня.

«Желаем заместителю министра транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного визита, целью которого является укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах», — говорится в сообщении.

В ноябре 2021 года китайское правительство решило понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенного в делах из-за открытия представительства Тайваня в Литве.