Премьер Франции не видит у парламентской оппозиции желания сотрудничать
Такое мнение она выразила в эфире TF1.
«Будь то «Непокорённая Франция» или Национальное объединение, они не пытаются работать с нами», — цитирует её Интерфакс.
Агентство уточняет, что выступление Борн в нижней палате парламента незадолго до этого заглушалось криками депутатов от оппозиции, а затем резко критиковалось крайне левой и крайне правой фракциями.
Ранее Марин Ле Пен избрали председателем фракции Национального объединения в Национальном собрании Франции.
По итогам парламентских выборов во Франции, которые прошли 19 июня, коалиция президента Эммануэля Макрона не смогла получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании.
Как отметила премьер-министр страны, правительство Франции намерено искать компромиссы с оппозицией.