Премьер Франции не видит у парламентской оппозиции желания сотрудничать

Премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что не видит желания парламентской оппозиции сотрудничать с президентским большинством.

Такое мнение она выразила в эфире TF1.

«Будь то «Непокорённая Франция» или Национальное объединение, они не пытаются работать с нами», — цитирует её Интерфакс.

Агентство уточняет, что выступление Борн в нижней палате парламента незадолго до этого заглушалось криками депутатов от оппозиции, а затем резко критиковалось крайне левой и крайне правой фракциями.

Ранее Марин Ле Пен избрали председателем фракции Национального объединения в Национальном собрании Франции.

По итогам парламентских выборов во Франции, которые прошли 19 июня, коалиция президента Эммануэля Макрона не смогла получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании.

Как отметила премьер-министр страны, правительство Франции намерено искать компромиссы с оппозицией.