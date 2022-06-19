BFMTV: коалиция Макрона не получила абсолютного большинства в Нацсобрании Франции

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Коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» не смогла получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании, об этом свидетельствуют итоги второго тура парламентских выборов.
BFMTV: коалиция Макрона не получила абсолютного большинства в Нацсобрании Франции
  • AP

Как сообщает BFMTV, блок «Вместе!» получит от 205 до 235 мандатов в Нацсобрании, которое насчитывает 577 депутатов.

У оппозиционного левого блока будет от 170 до 190 мандатов.

Партия Марин Ле Пен «Национальное объединение», по предварительным данным, получает от 75 до 95 мандатов.

19 июня во Франции прошёл второй тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента).

Явка по состоянию на 17:00 по местному времени составила 38,11%, пишет РИА Новости.

Лидер французской левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люк Меланшон ранее заподозрил министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в манипуляциях в первом туре парламентских выборов.

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