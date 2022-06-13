Меланшон заподозрил МВД Франции в манипуляциях в первом туре парламентских выборов

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Лидер французской левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люк Меланшон заподозрил министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена в манипуляциях в первом туре парламентских выборов.
Меланшон заподозрил МВД Франции в манипуляциях в первом туре парламентских выборов
  • AP

Об этом сообщает BFMTV.

«Теперь есть сомнения по поводу того, что господин Дарманен делает с результатами... Я всегда доверял, а теперь у нас есть большие сомнения по поводу того, что они способны сделать для того, чтобы манипулировать результатами», — заявил Меланшон.

Как уточняет телеканал со ссылкой на заявление коалиции, причиной данного заявления стало то, что с сайта МВД из результата левого объединения на выборах были убраны кандидаты, которых союз выделил или официально поддержал. Уточняется, что они были отнесены в другую категорию.

Ранее сообщалось, что коалиция президента Франции Эммануэля Макрона «Вместе!» обошла «Новый народный экологический и социальный союз» Жан-Люка Меланшона на 0,1% после подсчёта 100% голосов по итогам первого тура парламентских выборов в стране.

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