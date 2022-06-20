Премьер-министр Борн: правительство Франции будет искать компромиссы с оппозицией

Правительство Франции намерено искать компромиссы с оппозицией. Об этом заявила после оглашения предварительных итогов выборов премьер-министр страны Элизабет Борн.

Об этом глава Кабмина Франции сообщила в телеобращении, пишет ТАСС.

«Уже с завтрашнего дня мы будем работать над созданием активного большинства», — заявила Борн.

По её мнению, это нужно для проведения необходимых в стране реформ.

Политик также оценила возможное взаимодействие между представителями партий в Национальном собрании.

«Потребуется урегулировать множество спорных моментов и найти правильные компромиссы на благо Франции», — считает она.

Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн заявила, что потеря президентским блоком «Вместе!» большинства в Национальном собрании страны представляет угрозу. По её словам, это «неслыханно».