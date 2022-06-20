Премьер Франции Борн считает угрозой Франции потерю президентским блоком большинства мест

Короткая ссылка
Премьер-министр Франции Элизабет Борн считает, что потеря президентским блоком «Вместе!» большинства в Национальном собрании страны представляет угрозу. По её словам, это «неслыханно».

«Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Такая ситуация несёт угрозу для нашей страны на фоне вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать этот выбор и принимать последствия», — приводит слова Борн ТАСС.

По предварительным прогнозам, депутаты от блока «Вместе!» могут претендовать на 210—230 мест, тогда как представители альянса левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» получат от 168 до 188 мест.

Коалиция Эммануэля Макрона таким образом не смогла получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании.

По мнению главы левой коалиции Жан-Люка Меланшона, предварительные результаты парламентских выборов свидетельствуют о провале политики президента Эммануэля Макрона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить