Премьер Франции Борн считает угрозой Франции потерю президентским блоком большинства мест

Премьер-министр Франции Элизабет Борн считает, что потеря президентским блоком «Вместе!» большинства в Национальном собрании страны представляет угрозу. По её словам, это «неслыханно».

«Это неслыханно. Никогда в истории Пятой республики Национальное собрание не знало такой конфигурации. Такая ситуация несёт угрозу для нашей страны на фоне вызовов, с которыми нам предстоит столкнуться как на национальном, так и на международном уровне. Но мы должны уважать этот выбор и принимать последствия», — приводит слова Борн ТАСС.

По предварительным прогнозам, депутаты от блока «Вместе!» могут претендовать на 210—230 мест, тогда как представители альянса левых сил «Новый народный экологический и социальный союз» получат от 168 до 188 мест.

Коалиция Эммануэля Макрона таким образом не смогла получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании.

По мнению главы левой коалиции Жан-Люка Меланшона, предварительные результаты парламентских выборов свидетельствуют о провале политики президента Эммануэля Макрона.