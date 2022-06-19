Меланшон: итоги парламентских выборов говорят о провале политики Макрона
«Это прежде всего поражение тех людей, которые бесконечно давали всем уроки, называли себя преградой для крайне правых», — сказал он, слова политика приводит РИА Новости.
Сторонники Макрона не только «сами проиграли», но и «завели в тупик Францию», считает Меланшон.
Ни одна из политических сил не получит необходимого большинства в парламенте, подчеркнул он.
Коалиция Эммануэля Макрона «Вместе!» не смогла получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании.