Меланшон: итоги парламентских выборов говорят о провале политики Макрона

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Предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о провале политики президента Эммануэля Макрона, считает глава левой коалиции «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люк Меланшон.

«Это прежде всего поражение тех людей, которые бесконечно давали всем уроки, называли себя преградой для крайне правых», — сказал он, слова политика приводит РИА Новости.

Сторонники Макрона не только «сами проиграли», но и «завели в тупик Францию», считает Меланшон.

Ни одна из политических сил не получит необходимого большинства в парламенте, подчеркнул он.

Коалиция Эммануэля Макрона «Вместе!» не смогла получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании.

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