Ле Пен стала председателем фракции «Национального объединения» в Нацсобрании Франции

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Марин Ле Пен избрали председателем фракции «Национального объединения» в Национальном собрании Франции.
Ле Пен стала председателем фракции «Национального объединения» в Нацсобрании Франции
  • AP

Как уточняет AFP, она была избрана председателем группы депутатов путём аккламации.

По итогам парламентских выборов во Франции, которые прошли 19 июня, коалиция президента Эммануэля Макрона не смогла получить абсолютное большинство мест в Национальном собрании.

Партия Марин Ле Пен по итогам голосования получила 89 мандатов.

Как отметила премьер-министр страны Элизабет Борн, правительство Франции намерено искать компромиссы с оппозицией.

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