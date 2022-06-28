Захарова прокомментировала сокращение сферы действия правила единогласия в ЕС

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о сокращении сферы действия правила единогласия в ЕС.
Захарова прокомментировала сокращение сферы действия правила единогласия в ЕС
  • РИА Новости

Она напомнила о заявлении Борреля, в котором он сообщил о необходимости по мере расширения ЕС сократить сферу действия правила единогласия во внешней политике и других областях, чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов.

«Вот это и есть либеральный тоталитаризм. Либо все за, либо решение всё равно будет принято», — написала Захарова в своём Telegram.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее поддержала предложения по реформированию ЕС, в частности отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений. 

Эксперты отмечают, что это приведёт к росту недовольства среди менее обеспеченных стран союза, национальные интересы которых идут вразрез с ядром ЕС.

Подробнее — в материале RT.

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