Захарова прокомментировала сокращение сферы действия правила единогласия в ЕС
- РИА Новости
Она напомнила о заявлении Борреля, в котором он сообщил о необходимости по мере расширения ЕС сократить сферу действия правила единогласия во внешней политике и других областях, чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов.
«Вот это и есть либеральный тоталитаризм. Либо все за, либо решение всё равно будет принято», — написала Захарова в своём Telegram.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее поддержала предложения по реформированию ЕС, в частности отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений.
Эксперты отмечают, что это приведёт к росту недовольства среди менее обеспеченных стран союза, национальные интересы которых идут вразрез с ядром ЕС.
Подробнее — в материале RT.