Захарова прокомментировала сокращение сферы действия правила единогласия в ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о сокращении сферы действия правила единогласия в ЕС.

Она напомнила о заявлении Борреля, в котором он сообщил о необходимости по мере расширения ЕС сократить сферу действия правила единогласия во внешней политике и других областях, чтобы принимать больше решений квалифицированным большинством голосов.

«Вот это и есть либеральный тоталитаризм. Либо все за, либо решение всё равно будет принято», — написала Захарова в своём Telegram.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее поддержала предложения по реформированию ЕС, в частности отмену принципа единогласного голосования при принятии ключевых решений.

Эксперты отмечают, что это приведёт к росту недовольства среди менее обеспеченных стран союза, национальные интересы которых идут вразрез с ядром ЕС.

Подробнее — в материале RT.