Демонстрация «миролюбия»: зачем США объявили о моратории на испытания противоспутникового оружия

США временно отказываются от испытаний противоспутникового ракетного оружия. О введении такого моратория объявила вице-президент Камала Харрис. Она подчеркнула, что Соединённые Штаты стали первой страной, взявшей на себя подобные обязательства, и призвала другие государства последовать этому примеру. Заявление о моратории прозвучало в контексте обвинений в адрес РФ и КНР, которые, как выразилась Харрис, провели «безрассудные» испытания противоспутникового оружия. Ранее в Москве отвергли обвинения Вашингтона. Комментируя американский мораторий, в МИД России призвали США конкретизировать его условия. Как полагают эксперты, Пентагон завершил все необходимые испытания своего противоспутникового арсенала и теперь пытается подчеркнуть «агрессивность» политики Москвы и Пекина.

Вице-президент США Камала Харрис сообщила, что Вашингтон вводит мораторий на испытания противоспутникового ракетного оружия. Такое заявление она сделала, выступая перед военнослужащими на авиабазе ВВС Ванденберг в Калифорнии.

«Рада объявить, что сегодня Соединённые Штаты обязуются не проводить деструктивных испытаний противоспутниковых ракет прямого перехвата (спутников. — RT). Проще говоря, эти испытания опасны, мы проводить их не будем», — сказала Харрис.

Она подчеркнула, что США стали первой страной, взявшей обязательство не осуществлять натурные испытания противоспутниковых ракетных комплексов. От имени Соединённых Штатов Харрис призвала другие государства присоединиться к мораторию «независимо от того, является страна космической державой или нет».

«Безответственные» испытания

Заявление Харрис о временном отказе от пусков противоспутникового ракетного оружия прозвучало в контексте обвинений со стороны США в адрес РФ и КНР в «безрассудных» испытаниях своих систем борьбы с космическими аппаратами.

«Эти испытания, конечно, безрассудны и безответственны. Они также ставят под угрозу многое из того, что мы делаем в космосе. И вот каким образом: когда Китай и Россия уничтожили свои спутники, это привело к появлению тысяч обломков — обломков, которые теперь будут годами, если не десятилетиями находиться на орбите Земли», — сказала Харрис.

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Как сообщила вице-президент США, она получила данные 18-й эскадрильи космической обороны о том, что пуск противоспутникового российского оружия образовал более 1,6 тыс. обломков, а испытания китайской ракеты, состоявшиеся ещё в 2007 году, привели к появлению свыше 2,8 тыс. фрагментов.

Напомним, последнее известное испытание противоспутникового комплекса ВС РФ произошло в середине ноября 2021 года. По словам Минобороны РФ Сергея Шойгу, цель была поражена «ювелирно». Роль мишени сыграл отработавший эксплуатационный ресурс космический аппарат.

Как подчеркнул глава военного ведомства, никакой угрозы для космической деятельности образовавшиеся фрагменты не представляли. Тем не менее в Госдепе США заявили, что российские испытания поставили под угрозу безопасность космических исследований. В МИД РФ назвали упрёки Вашингтона лицемерием.

Как считают опрошенные RT эксперты, Москва и Пекин во многом вынуждены развивать противоспутниковое оружие из-за политики самих Соединённых Штатов. Пентагон открыто признаёт космос областью ведения боевых действий и отказывается от заключения международного договора о предотвращении размещения оружия на орбите.

Минобороны РФ не раскрывает наименование вооружения, которое было испытано в ноябре прошлого года, однако из открытых данных следует, что российская армия имеет ряд средств противодействия вражеским спутникам. В частности, это комплекс радиоэлектронной борьбы «Тирада-2С», новейший зенитный ракетный комплекс (ЗРК) большой дальности С-500 «Прометей», спутники-инспекторы семейства «Космос».

В беседе с RT основатель портала Military Russia Дмитрий Корнев допустил, что противоспутниковый потенциал могут иметь также самоходный боевой лазерный комплекс «Пересвет» и истребитель-перехватчик МиГ-31.

Спутник на околоземной орбите

Gettyimages.ru

© Michael Dunning

По мнению эксперта, США серьёзно опасаются за сохранность своей орбитальной группировки. Как рассказал Корнев, вывод из строя даже нескольких спутников способен нанести значительный ущерб военным и экономическим возможностям любой космической державы, особенно Соединённым Штатам.

«Сейчас от спутников зависит очень многое — разведка, связь и управление войсками, навигация, целеуказание. Наличие широкой номенклатуры и большого количества различных космических аппаратов — это одна из основ американской военной мощи. Естественно, Вашингтон негативно воспринимает любые разработки по теме противоспутникового оружия», — отметил Корнев.

«Невозможно воспринимать всерьёз»

В Москве неоднозначно отреагировали на объявленный Соединёнными Штатами мораторий на испытания противоспутникового оружия. Так, замминистра иностранных дел России Сергей Рябков назвал это решение «шагом в правильном направлении». В то же время он призвал Вашингтон уточнить условия своего временного запрета.

«Означает ли нынешний мораторий, что соответствующие разработки противоспутниковых систем целиком и полностью прекращаются и что США отказываются от их разработки в целом? Хотелось бы понять. Подобные испытания США проводили в прошлом, вполне возможно, что им просто не нужны дополнительные испытания», — приводит слова замглавы МИД РФ РИА Новости.

Военнослужащие Космических войск США

AFP

© Frederic J. Brown

Также Рябков напомнил о существовании российско-китайской инициативы по договору о неразмещении первыми оружия в космосе, против которой, как выразился замминистра иностранных дел РФ, «США выдвигали и продолжают, кстати, выдвигать серию не совсем адекватных возражений».

В свою очередь, как предположил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, анонсированный Белым домом мораторий необходимо воспринимать как свидетельство того, что американские военные завершили разработку собственных средств борьбы с космическими аппаратами.

«Перевожу на русский язык ею (Харрис. — RT) сказанное: Соединённые Штаты завершили серию испытаний противоспутникового оружия и поставили его на вооружение Космических сил США», — написал Рогозин в своём Telegram-канале.

В комментарии RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД Вадим Козюлин назвал американский мораторий «пропагандистской уловкой». Эксперт убеждён, что Пентагон уже получил противоспутниковое оружие и имеет возможность моделировать его испытания.

«Главное — это то, что Белый дом не говорил о приостановке разработки и изготовления противоспутникового оружия. Кстати, современные компьютерные технологии позволяют США успешно моделировать натурный удар по спутникам. Ядерные боезаряды, например, тоже давно не взрываются. Но ядерные державы продолжают их совершенствовать — их подрыв моделируется с высокой степенью достоверности», — пояснил Козюлин.

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Как полагает эксперт, на сегодняшний день у Пентагона нет какой-то острой необходимости в совершении практического пуска ракет, способных разрушать космические аппараты.

«Тем более для эффективной борьбы со спутниками есть нелетальные средства, которые выводят из строя их аппаратуру, есть орбитальный беспилотник X-37B, который NASA эксплуатирует в интересах ВВС США. Его военное предназначение не раскрывается, что не может не настораживать, учитывая широкие технические возможности этого аппарата», — констатировал Козюлин.

Как утверждают власти США, в ходе длительных миссий X-37B занимается различными исследованиями, связанными с космическими полётами. Однако эксперты убеждены, что у беспилотника есть и военное предназначение, которое заключается в координации передачи информации со спутников и уничтожении группировок космических аппаратов других стран.

В комментарии RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк расценил эксперименты с X-37B как «свидетельство того, что американцы хотят получить мощный задел в сфере милитаризации космоса».

Орбитальный беспилотник США X-37B

AP

© U.S. Air Force

«Космическое командование США действует очень активно. В обозримой перспективе Соединённые Штаты будут стараться сохранить свои лидирующие позиции в космосе… Этот мораторий в принципе невозможно воспринимать всерьёз, потому что на данный момент американцы провели все необходимые испытания своего противоспутникового арсенала. И если потребуются натурные эксперименты, то Вашингтон попросту откажется от соблюдения своего же временного запрета», — полагает Батюк.

По мнению эксперта, введённый Белым домом мораторий на испытания противоспутникового ракетного оружия продиктован и определёнными политическими устремлениями. В частности, США стремятся подчеркнуть «агрессивность» действий Москвы и Пекина, а также нейтрализовать усилия двух государств по продвижению более конкретного и обязывающего соглашения по демилитаризации орбитального пространства.

«Белый дом в лице Харрис демонстрирует «миролюбие», подлинная цель которого, как я думаю, состоит в том, чтобы международное сообщество усилило нажим на Москву и Пекин, требуя от них присоединения именно к американской инициативе. США всячески уклоняются от переговоров по проекту договора РФ и КНР, потому что рассчитывают сохранить возможность в любой момент разместить в космосе своё оружие», — резюмировал Батюк.