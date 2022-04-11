Рогозин допустил возобновление сотрудничества с США в космосе через 15—20 лет

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не исключил, что спустя 15—20 лет плодотворное сотрудничество с США в космической сфере станет возможным.

«Может быть, и Соединённые Штаты тогда уже станут другими, лет через 15, через 20. Может, они к тому времени научатся сцеживать яд и сдерживать свою агрессию к России и другим странам», — цитирует РИА Новости Рогозина.

По его словам, за счёт этого, возможно, будет расширен состав участников совместных миссий к Луне или Марсу.

Ранее Рогозин в разговоре с RT рассказал, что Россия не хотела бы «разрушения» МКС.

Вместе с этим он подчеркнул, что когда США предлагают сотрудничать по программе станции до 2030 года, то у российской стороны тоже возникает вопрос, готов ли Вашингтон снять санкции против предприятий, задействованных в космической отрасли.