Дмитрий Рогозин рассказал о попытках США сотрудничать с «Роскосмосом» в условиях санкций
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«Мы, конечно, не хотели бы разрушения Международной космической станции. Это уникальное инженерное сооружение, которое находится в космосе, где работает международный экипаж и так далее... Но когда нам американские коллеги задают вопрос, готовы ли мы вместе работать до 2030 года, у нас возникает тоже вопрос: а готовы ли они снять санкции против наших предприятий, которые как раз обеспечивают программу МКС?» — сказал Рогозин.
Он выразил недоумение, как можно сотрудничать друг с другом и одновременно «пытаться выстрелить в партнёра своими санкциями».
«Поэтому либо санкции и не партнёрство, либо партнёрство и отказ от санкций», — подытожил глава «Роскосмоса».
2 апреля Рогозин сообщил, что «Роскосмос» представит руководству России предложения по срокам завершения сотрудничества с США, Канадой, странами Европы и Японией по Международной космической станции.
Также госкорпорация направила обращения партнёрам по МКС с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции.