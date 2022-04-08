Дмитрий Рогозин рассказал о попытках США сотрудничать с «Роскосмосом» в условиях санкций

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Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в разговоре с RT рассказал, что Россия не хотела бы «разрушения» МКС. Вместе с этим он подчеркнул, что когда США предлагают сотрудничать по программе станции до 2030 года, то у российской стороны тоже возникает вопрос, готов ли Вашингтон снять санкции против предприятий, задействованных в космической отрасли.
Дмитрий Рогозин рассказал о попытках США сотрудничать с «Роскосмосом» в условиях санкций
  • globallookpress.com
  • © Roscosmos

«Мы, конечно, не хотели бы разрушения Международной космической станции. Это уникальное инженерное сооружение, которое находится в космосе, где работает международный экипаж и так далее... Но когда нам американские коллеги задают вопрос, готовы ли мы вместе работать до 2030 года, у нас возникает тоже вопрос: а готовы ли они снять санкции против наших предприятий, которые как раз обеспечивают программу МКС?» — сказал Рогозин.

Он выразил недоумение, как можно сотрудничать друг с другом и одновременно «пытаться выстрелить в партнёра своими санкциями».

«Поэтому либо санкции и не партнёрство, либо партнёрство и отказ от санкций», — подытожил глава «Роскосмоса».

2 апреля Рогозин сообщил, что «Роскосмос» представит руководству России предложения по срокам завершения сотрудничества с США, Канадой, странами Европы и Японией по Международной космической станции.

Также госкорпорация направила обращения партнёрам по МКС с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции.

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