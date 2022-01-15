«Альтернативная реальность»: как в НАТО заявили о «циничных манипуляциях» России на энергетическом рынке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсуждал с исполнительным директором Международного энергетического агентства Фатихом Биролом «циничные российские манипуляции на энергетических рынках». В России подобные заявления назвали попыткой «переложить с больной головы на здоровую» проблемы европейских потребителей. При этом в Еврокомиссии накануне сообщили, что пока не определились с вердиктом относительно роли «Газпрома» в газовом кризисе в ЕС. По словам экспертов, РФ добросовестно поставляла топливо всем покупателям в требуемых объёмах. Аналитики отмечают, что обвинительная риторика в адрес России направлена на ослабление сотрудничества между Москвой и Брюсселем в энергетической сфере.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в «циничных манипуляциях» в энергетической сфере. Об этом он написал в Twitter, комментируя телефонный разговор с исполнительным директором Международного энергетического агентства (МЭА) Фатихом Биролом.

«Мы обсуждали циничные российские манипуляции на энергетических рынках», — написал Столтенберг.

Good call with @IEA's @fbirol. We discussed #Russia's cynical manipulation of the energy markets. I briefed him on the meeting in the #NATO-Russia council. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) January 14, 2022

В свою очередь, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и «Газпром» не виноваты в европейском энергетическом кризисе.

«Меня, конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакой здесь, безусловно, вины нет ни «Газпрома», ни вообще России», — сказал Новак в эфире телеканала «Россия-1».

При этом накануне исполнительный заместитель председателя Еврокомиссии Маргрете Вестагер сообщила, что ЕК пока не пришла к каким-либо выводам относительно действий «Газпрома», хотя ожидает ответы компании на запрос о снижении поставок голубого топлива в Европу во время газового кризиса.

«Мы изучаем это дело в приоритетном порядке, поскольку это необычно, когда компания в условиях повышенного спроса снижает поставки. Мы направили запросы компаниям в энергетическом секторе, мы получили много ответов, но мы пока ожидаем ответов в том числе — с особым нетерпением — со стороны «Газпрома», — цитирует Вестагер ТАСС.

Со своей стороны пресс-служба «Газпрома» сообщила в комментарии ТАСС, что компания уже предоставила Еврокомиссии часть необходимых сведений.

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Напомним, в сентябре 2021 года группа депутатов Европарламента, многие из которых представляли Польшу и страны Прибалтики, обратились в Еврокомиссию с требованием начать расследование в отношении российского энергетического холдинга.

Как допустил один из авторов обращения, литовский депутат Андрюс Кубилюс, «Газпром» якобы может намеренно манипулировать европейским рынком природного газа, провоцируя рост цен. По словам политика, цель такого давления — подтолкнуть Европу к одобрению запуска нового газопровода «Северный поток — 2».

Призыв к расследованию против «Газпрома» прозвучал на фоне рекордного роста цен на газ в Европе. Так, в середине сентября стоимость топлива в ходе торгов на бирже ICE достигала практически $964 за 1 тыс. кубометров.

В декабре цены побили новый исторический максимум, преодолев отметку в $2 тыс. за 1 тыс. м³.

Для сравнения, в декабре 2020 года спотовые цены на газ колебались в районе $200 за тысячу кубометров. Причём на тот момент такой показатель считался весьма высоким — это были максимальные значения с марта 2019-го.

Политика «перевода стрелок»

Как ранее объяснял в интервью РБК российский вице-премьер Александр Новак, взлёт цен по спотовым контрактам в Европе связан с целым рядом факторов. Основными причинами резкого подорожания топлива стали отказ европейских властей от долгосрочных инвестиций в газовую сферу, а также переориентация от долгосрочных контрактов в пользу спотовых сделок. Это привело к тому, что летом 2021 года сжиженный природный газ, поставляемый по краткосрочным контрактам, был раскуплен на других рынках, более привлекательных, чем европейский. Так, американский, канадский, катарский и австралийский СПГ ушёл покупателям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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При этом «Газпром» в прошлом году только наращивал поставки трубопроводного газа в Европу. Об этом в сентябре 2021 года сообщил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев. За первое полугодие 2021 года прокачка топлива по газопроводам в Европу выросла на треть или на 31,5 млрд м³.

«Поставки трубопроводного природного газа «Газпромом» происходили на уровне исторических максимумов, а основной их прирост пришёлся на долю важнейших покупателей. … Эти данные доказывают абсурдность обвинений ПАО «Газпром» в недопоставках», — подчеркнул Комлев.

В декабре официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов в эфире телеканала «Россия 1» назвал обвинения в адрес компании «враньём». Он также сообщил, что «Газпром» готов поставлять в Европу дополнительные объёмы топлива по уже действующим долгосрочным контрактам.

В начале текущего года наметился некоторый спад поставок российского газа на европейском направлении. К примеру, прокачка топлива через украинскую ГТС сократилась примерно наполовину, на треть упал транзит газа через балканскую часть «Турецкого потока».

Впрочем, ответственность за это эксперты возлагают не на «Газпром», а на европейских покупателей.

Как объяснил в комментарии RT заместитель гендиректора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач,российская сторона выполняет все свои обязательства по долгосрочным контрактам.

«Все заявки на поставку газа, которые были поданы, удовлетворены. То снижение поставок, которое наблюдается в начале 2022 года, связано с тем, что покупатели подают меньше заявок на отбор газа в рамках действующих контрактов. При этом для многих европейских потребителей трубопроводного газа расценки приблизились к ценам спотовых сделок на рынке СПГ. Поэтому они вынуждены сейчас ограничивать отбор газа», — говорит Гривач.

Он напомнил, что несколько лет назад по требованию ряда стран Восточной Европы Еврокомиссия провела в отношении «Газпрома» антимонопольное расследование. По его итогам было заключено соглашение, согласно которому цены для стран Восточной Европы на российский газ были отвязаны от нефтяных котировок и увязаны с биржевыми газовыми индексами.

«Сейчас мы видим результат этого перехода. Цены так высоки, что разрушают спрос на газ в Европе — многие предприятия просто закрылись, какие-то вынуждены сократить его потребление и т. п. Но никто не хочет признать свою вину за случившееся, поэтому продолжаются попытки «перевести стрелки» на Россию», — пояснил эксперт.

При этом есть страны, которые не спешили переходить к спотовой модели ценообразования, они сейчас не испытывают больших сложностей, получая российский газ по фиксированным ценам.

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«Например, так поступили власти Венгрии, Греции, других стран — они пользуются комфортными условиями поставок топлива», — добавил Гривач.

Аналогичную точку зрения в интервью RT высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

«Именно европейцы не были готовы — возможно, по политическим мотивам, делать заявки на покупку дополнительных объёмов российского газа. В своё время многие страны ЕС отказались от долгосрочных контрактов с фиксированной ценой и перешли на спотовые механизмы ценообразования. Мы сейчас видим, как это отразилось на энергетической безопасности Европы», — говорит аналитик.

«Стратегическая цель Вашингтона»

Как отмечают эксперты, Россия может нарастить поставки газа в Европу после запуска «Северного потока —2». Новая магистраль полностью готова к работе, однако старт поставок задерживается из-за бюрократических проволочек — регулятор ФРГ приостановил процедуру сертификации трубопровода до регистрации компании-оператора в Германии.

Кроме того, российско-европейский энергетический проект давно стал мишенью для Вашингтона, который последовательно пытается остановить его реализацию. Американские власти утверждают, что поставки российского газа якобы угрожают энергонезависимости Европы.

Впрочем, 13 января сенат США всё же отклонил законопроект о новых санкциях против «Северного потока — 2». Документ внёс на рассмотрение законодателей сенатор-республиканец Тед Круз. Инициативу поддержали 55 сенаторов при необходимом минимуме в 60 голосов.

Капитолий

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Комментируя решение верхней палаты конгресса, Круз увязал санкции против газопровода с приписываемыми Москве планами «вторжения на Украину».

«Лишь немедленное введение санкций может изменить расчёты Путина, остановить вторжение на Украину и устранить экзистенциальную угрозу, которую представляет «Северный поток — 2», — говорится в заявлении Круза.

В Берлине решение американского сената «принимают к сведению», о чём сообщила представитель кабмина ФРГ Кристиане Хофман.

«Мы поддерживаем постоянный контакт с США по теме «Северного потока — 2», — добавила она.

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Впрочем, эксперты полагают, что законопроект был отклонён лишь потому, что его принятие могло подорвать усилия Белого дома по улучшению американо-германских отношений. В этом случае последнее заявление Йенса Столтенберга можно трактовать как продолжение этой линии, поскольку руководство НАТО тесно связано с американской администрацией и проводит её интересы, считают аналитики.

«Это вовсе не означает, что позиция Белого дома по «Северному потоку — 2» изменилась. Американские власти будут стараться навредить не только этому проекту, но и в целом расстроить сотрудничество России и Европы в энергетической сфере», — прогнозирует Гривач.

Никита Данюк также называет минимизацию кооперации между Россией и ЕС «стратегической целью Вашингтона».

«Заявление Столтенберга — очередная попытка сконструировать альтернативную реальность. Потому что в текущих реалиях именно российские поставки газа являются залогом хотя бы какой-то энергетической стабильности и безопасности Европы. Цель у таких заявлений простая — выставить Россию неблагонадёжным поставщиком. Впрочем, здравомыслящие политики в Европе руководствуются не мифами о РФ, а прагматичными соображениями — у таких стран есть долгосрочные контракты на поставку российского топлива», — подытожил Данюк.