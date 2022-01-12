В Госдуме назвали голословным заявление замгоссекретаря США об угрозе «Северного потока — 2»

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман о том, что газопровод «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической и национальной безопасности многих стран евро-атлантического сообщества.

«Это абсолютный абсурд, попытка ещё раз всё перевернуть с ног на голову и наоборот. Ясно, что аргументов у них для этого никаких нет. Это просто голословные заявления», — сообщил Чепа.

При этом он подчеркнул, что более 60% граждан Германии выступают за запуск «Северного потока — 2».

«Единственное, что может останавливать американцев, — это их экономические интересы в поставках сжиженного газа в Европу», — отметил депутат.

Он добавил, что иных аргументов у США «нет, не было и не может быть».

Ранее первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на пресс-конференции по итогам заседания Совета Россия — НАТО выступила с заявлением, что проект «Северный поток — 2» угрожает энергетической и национальной безопасности многих стран евро-атлантического сообщества.