Депутат Белик назвал «навязчивой идеей» желание Госдепа затормозить «Северный поток — 2»

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что Соединённые Штаты проводят с ФРГ и Евросоюзом работу, чтобы затормозить введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2».

По словам парламентария, у политической верхушки США «желание затормозить введение в эксплуатацию газопровода давно превратилось в навязчивую идею».

«Заявление Нуланд говорит само за себя: они проводят работу, чтобы замедлить рассмотрение имплементации трубопровода. И тем самым демонстрируют боязнь, что газопровод способен составить США, продвигающим в ЕС свой сжиженный природный газ, большую конкуренцию в энергетике», — сказал депутат.

Ранее Нуланд заявила о работе над задержкой газопровода и также отметила, что правительство Германии уже предприняло существенные шаги для этого.