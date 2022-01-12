Депутат Белик назвал «навязчивой идеей» желание Госдепа затормозить «Северный поток — 2»
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По словам парламентария, у политической верхушки США «желание затормозить введение в эксплуатацию газопровода давно превратилось в навязчивую идею».
«Заявление Нуланд говорит само за себя: они проводят работу, чтобы замедлить рассмотрение имплементации трубопровода. И тем самым демонстрируют боязнь, что газопровод способен составить США, продвигающим в ЕС свой сжиженный природный газ, большую конкуренцию в энергетике», — сказал депутат.
Ранее Нуланд заявила о работе над задержкой газопровода и также отметила, что правительство Германии уже предприняло существенные шаги для этого.