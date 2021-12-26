«Беспочвенные и неприемлемые»: в «Газпроме» ответили на обвинения в недостаточных поставках газа в Европу

Все обвинения в адрес России и «Газпрома» в недостаточных поставках газа на европейский рынок являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности. Об этом заявил представитель компании Сергей Куприянов, уточнив, что ряд европейских клиентов «Газпрома» полностью выбрали все свои годовые контрактные объёмы и больше не оставляют заявок на поставку газа, а компания бронирует транспортные мощности, исходя из имеющихся заявок. Куприянов отметил, что компания готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.

Представитель компании «Газпром» Сергей Куприянов назвал беспочвенными обвинения в адрес России в недостаточных объёмах поставок газа в страны ЕС.

«Все обвинения в адрес России и «Газпрома» в том, что мы даём мало газа на европейский рынок, являются абсолютно беспочвенными, неприемлемыми и не соответствующими действительности. А проще говоря — враньё и ложь», — заявил он.

Куприянов заявил, что в нынешнем году «Газпром» поставил в Германию по контракту 50,2 млрд кубометров — на 5,3 [млрд] больше, чем в прошлом году. В число стран, в которые компания «уже поставила газа больше, чем за весь прошлый год», также входят Италия, Турция, Болгария, Сербия, Дания, Финляндия, Польша.

При этом, по словам Куприянова, ряд европейских клиентов «Газпрома» (в частности, из Франции и Германии) уже полностью выбрали все свои годовые контрактные объёмы и больше не оставляют заявок на поставку газа.

«А «Газпром» бронирует транспортные мощности, исходя из имеющихся заявок, а не наоборот», — подчеркнул Куприянов.

Говоря о транспортировке газа через территорию Украины, он отметил, что ещё 15 декабря «Газпром» выполнил все годовые обязательства по транзитному контракту и транспортировка газа по данному направлению продолжается.

«Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом «Газпром». Лучше посмотреть в зеркало». В «Газпроме» заявили, что обвинения в адрес России в недостаточных объёмах поставок газа беспочвенны https://t.co/oMSMe6Oyffpic.twitter.com/E3TSliKsJ8 — RT на русском (@RT_russian) December 25, 2021

«Все проблемы в Западной Европе создают себе сами, и не нужно обвинять в этом «Газпром». Лучше посмотреть в зеркало», — заключил он.

Куприянов отметил, что компания готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. Он подчеркнул, что цена газа в рамках этих поставок существенно ниже спотовой.

Reuters

© Vasily Fedosenko

В воскресенье, 26 декабря, сообщалось, что «Газпром» на сессии суточного аукциона не бронировал мощности трубопровода Ямал — Европа для транзита газа через Польшу.

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции также подчеркнул, что данное решение связано с отсутствием заявок со стороны стран ЕС.

«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту, Ямал — Европа. До чего противно, как бы это сказать… Это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик потому, что те его контрагенты и компании (а это прежде всего немецкие и французские), которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку. Что транзитировать, если у них нет заявок на покупку?» — пояснил глава государства.

Президент отметил, что вины «Газпрома» в резком росте цен на газ в Европе нет.

«Конечно, нет», — высказался российский лидер.

По его словам, обвинения в адрес России — «это попытка с ног на голову опять всё поставить».

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«Да врут всё время, поэтому тень на плетень наводят. «Газпром» поставляет весь объём, который запрашивают наши контрагенты по имеющимся контрактам. И не только весь объём, но увеличил поставку, по-моему, чуть ли не на 12% (или около 20% уже) в дальнее зарубежье. Увеличивает и в Европу в целом поставки», — рассказал глава государства.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с RT также подчёркивал, что «Газпром» выполняет свои контрактные обязательства.

«Весь рынок делится на долгосрочные обязательства по долгосрочным контрактам и на спотовый рынок. Соответственно, на спотовом рынке никаких обязательств быть не может. Наши европейские партнёры постоянно подталкивают «Газпром» к тому, чтобы он направлял свободные объёмы газа на европейский рынок. Этого в обязанностях у «Газпрома» нет и быть не может», — сказал депутат.

Он отметил, что в отношении тех стран, «с которыми у России очень устойчивые отношения в плане базовых поставок», «Газпром» даёт дополнительные объёмы газа по их запросам.

21 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя вопрос с поставками газа по трубопроводу Ямал — Европа, заметил, что «это абсолютно коммерческая ситуация».

«О конкретных причинах нужно задавать вопрос в «Газпром». Но никакой здесь связи нет, это абсолютно коммерческая ситуация», — сказал он в ответ на вопрос, с чем было связано сначала снижение поставок газа по трубопроводу Ямал — Европа, а затем перевод в реверс.