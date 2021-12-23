В Госдуме прокомментировали ситуацию с ценами на газ в Европе

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнёв в беседе с RT поддержал заявление президента России о том, что вины «Газпрома» в резком росте цен на газ в Европе нет.

«Газпром» выполняет свои контрактные обязательства. Весь рынок делится на долгосрочные обязательства по долгосрочным контрактам и на спотовый рынок. Соответственно, на спотовом рынке никаких обязательств быть не может. Наши европейские партнёры постоянно подталкивают «Газпром» на то, чтобы он направлял свободные объёмы газа на европейский рынок. Этого в обязанностях у «Газпрома» нет и быть не может. Потому что на то это и рыночные отношения», — сказал депутат.

Он отметил, что в отношении некоторых стран, «с которыми у России очень устойчивые отношения в плане базовых поставок», «Газпром» даёт дополнительные объёмы газа по их запросам.

«Это касается, наверное, Германии, Италии и Испании… Президент в своём ответе на вопрос чётко объяснил, что труба в две стороны не работает... И Ямал — Европа в условиях реверсных поставок на Польшу, даже если очень захотят, не смогут перекачать на Европу. Там просто идёт обычная спекуляция и европейские трейдеры зарабатывают миллиарды. Купили у нас по долгосрочным контрактам, продают реверсом по спотовым ценам. Та же самая Украина. Она упёртая, у нас не покупает, а свой ГТС не реконструирует. «Северный поток — 2» не сертифицируют. Соответственно, какие к нам здесь вопросы?» — добавил Селезнёв.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что вины «Газпрома» в резком росте цен на газ в Европе нет.

RT ведёт трансляцию пресс-конференции.