Польский премьер Моравецкий считает Брюссель ответственным за высокие цены на энергию

Польский премьер Матеуш Моравецкий считает, что Евросоюз разделяет ответственность за «очень высокие цены на энергию». По его мнению, в этом виновата и Россия.

«Россия сегодня несёт ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены на энергию, за очень высокие цены на газ, за очень высокие цены на электрическую энергию», — сказал Моравецкий журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Президент России Владимир Путин ранее напомнил, что вины «Газпрома» в резком росте цен на газ в Европе нет. Заявления об этом он назвал попыткой «с ног на голову всё опять поставить».

Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов также заявил, что обвинения в адрес России и самой компании в недостаточных объёмах поставок газа беспочвенны.

Он сообщил, что компания готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.