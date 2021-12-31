Польский премьер Моравецкий считает Брюссель ответственным за высокие цены на энергию
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«Россия сегодня несёт ответственность, а Брюссель разделяет ответственность за очень высокие цены на энергию, за очень высокие цены на газ, за очень высокие цены на электрическую энергию», — сказал Моравецкий журналистам, его слова приводит РИА Новости.
Президент России Владимир Путин ранее напомнил, что вины «Газпрома» в резком росте цен на газ в Европе нет. Заявления об этом он назвал попыткой «с ног на голову всё опять поставить».
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов также заявил, что обвинения в адрес России и самой компании в недостаточных объёмах поставок газа беспочвенны.
Он сообщил, что компания готова поставлять дополнительные объёмы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов.